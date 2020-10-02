Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ile 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 87. dakikada Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoper böylece sarı kırmızılı formayla ilk golünü Rangers ağlarına göndermiş oldu.