02 Ekim 2020, Cuma

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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında İskoç ekibi Rangers'a elenerek büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim transferde gaza bastı. Tecrübeli teknik adam istediği performansı sahaya yansıtamayan futbolcularla yolların ayrılmasını istedi. İşte o isimler ve detaylar...


Giriş Tarihi: 02.10.2020 10:24
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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

Galatasaray'da transfer döneminin bitmesine az bir süre kala yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

İskoçya'da Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya havlu atan Galatasaray'da ayrılık çanları çalıyor.

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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda temsilcimiz Galatasaray ile İskoç ekibi Rangers karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan karşılaşmada sahadan 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

Rangers'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Scott Arfield ile 59. dakikada James Tavernier kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 87. dakikada Marcao'dan geldi. Brezilyalı stoper böylece sarı kırmızılı formayla ilk golünü Rangers ağlarına göndermiş oldu.

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Rangers maçı sonu oldu! Galatasaray'da Flaş ayrılık...

Avrupa macerasına İskoçya'da bu şekilde veda eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlere çevrildi.

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