02 Ekim 2020, Cuma

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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan tartışma ise mücadeleye damga vurdu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 01:10
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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-off maçında deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Maçta Fatih Terim ve Steven Gerard arasında gerginlik yaşandı.

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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi.

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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

Aslan bu süreçte Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split'i mağlup etmişti.

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Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

Galatasaray oynadığı 6 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

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