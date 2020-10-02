Glasgow Rangers - Galatasaray maçında gergin anlar! Fatih Terim ve Steven Gerrard...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında yaşanan tartışma ise mücadeleye damga vurdu. İşte o anlar...