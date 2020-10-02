02 Ekim 2020, Cuma

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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

Galatasaray büyük umutlarla takıma dahil ettiği Emre Akbaba transferinde zarara uğradı. Sarı-kırmızılıların bonservis olarak 4 milyon euro ödediği futbolcu için sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 02.10.2020 11:35
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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

İki sene önce Emre Akbaba'yı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kapan Galatasaray, Alanyaspor'a 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayağı iki kere kırılan Emre, tam 1 bir yıl sahalardan uzak kaldı ve sarı-kırmızılı kulübe beklenen katkıyı sağlayamadı.

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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

Sabah'ta yer alan habere göre yönetimin, Avrupa'ya satma hayali kurduğu başarılı futbolcunun sözleşmesine özel madde koydurduğu ortaya çıktı.

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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

1 milyon 750 bin Euro garanti ücreti ile sarı-kırmızılı takımda en fazla kazanan yerli oyuncu unvanına sahip Emre, 15 milyon Euro'ya serbest kalma hakkına sahipti.

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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

27 yaşındaki 10 numara sakatlıklar yüzünden değerini kaybederken, Galatasaray, büyük yatırım yaptığı yıldız oyuncudan şimdilik zarar etti.

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Aslan'da Emre Akbaba pişmanlığı! Sözleşmesindeki o madde...

1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu ile bu sezon yönetimin yeniden masaya oturması bekleniyor. Yıllık ücretini TL'ye çeviren oyuncunun yine bu şartlarda teklif edilecek bir sözleşmeye vereceği yanıt da merakla bekleniyor.

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