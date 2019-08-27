27 Ağustos 2019, Salı
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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezon hücum rotasyonunda bulunan futbolcuları Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayırmasının ardından elinde sadece Mbaye Diagne'yi bulunduran sarı-kırmızılıların bu bölge için mutalk hedefiyse Monaco forması giyen Radamel Falcao... Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco'nun bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferi noktalayamıyor. Cimbom'da Falcao transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Kolombiyalı yıldızın transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:36
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