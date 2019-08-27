27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz sezon hücum rotasyonunda bulunan futbolcuları Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayırmasının ardından elinde sadece Mbaye Diagne'yi bulunduran sarı-kırmızılıların bu bölge için mutalk hedefiyse Monaco forması giyen Radamel Falcao... Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaray, Monaco'nun bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transferi noktalayamıyor. Cimbom'da Falcao transferi için heyecanlı bekleyiş sürerken, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu, Kolombiyalı yıldızın transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:36
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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Süper Lig'de ikinci hafta geride kalırken istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Cimbom'un hücum hattı için düşündüğü tek isimse Monaco forması giyen Radamel Falcao...

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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan Galatasaray, Fransız kulübünün 5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi noktalayamıyor.

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Radamel Falcao Galatasaray'a gelecek mi? Fenerbahçeli yıldız açıkladı

Finansal Fair Play'de 2.5 milyon Euro civarında bir açığı bulunan sarı-kırmızılıların oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamaması, Falcao transferindeki en büyük engel...

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