27 Ağustos 2019, Salı

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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Monaco'nun oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi noktalayamıyor. Öte yandan Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao ile ilgili Galatasaraylı taraftarları kızdıran bir açıklama geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 09:37
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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Geçtiğimiz sezon rotasyonda bulunan golcüleri Kostas Mitroglou, Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Cimbom'un hücum hattı için düşündüğü bir numaralı isimse Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao...

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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda menajer Ahmet Bulut ile Fransa'ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirmişti.

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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!

Albayrak'ın görüşme sonrası Falcao ile verdiği samimi poz, transferin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

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