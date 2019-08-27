27 Ağustos 2019, Salı
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Monaco'dan Galatasaraylıları kızdıran Falcao açıklaması!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, Monaco'nun oyuncuyu bırakmaması nedeniyle transferi noktalayamıyor. Öte yandan Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao ile ilgili Galatasaraylı taraftarları kızdıran bir açıklama geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 27.08.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 09:37
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