Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamadı. Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara, 6. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





