27 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamadı. Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara, 6. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.08.2019 11:54
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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Süper Lig'in ilk iki haftasında galibiyet alamayan Galatasaray'da, moraller bozuk...

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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybetti.

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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

İkinci hafta taraftarının önünde Konyaspor ile karşılaşan Aslan, son dakika golüne engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Galatasaray'da yıldız futbolcu Belhanda Konyaspor maçında belindeki rahatsızlık nedeniyle forma giyememişti.

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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...

Fatih Terim bu karşılaşmada orta üçlüyü Nzonzi-Seri-Feghouli üçlüsünden kurdu.

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