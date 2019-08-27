27 Ağustos 2019, Salı
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Fatih Terim'e derbi şoku! Fenerbahçe...
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezona istediği gibi bir giriş yapamadı. Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de çıktığı iki maçtan yalnızca 1 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'in önderliğinde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara, 6. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 27.08.2019 11:54
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