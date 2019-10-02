02 Ekim 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
PSG maçı sonrası Fatih Terim'den radikal karar! Ocak ayında...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu. Hem Süper Lig hem de Devler Ligi'ndeki serüvenine devam eden sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi için çalışmalarına da şimdiden başladı. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısı için flaş bir karar aldığı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 11:22
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"