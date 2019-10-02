02 Ekim 2019, Çarşamba
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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! "Hayal kırıklığı"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Fransız devi karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların oynadığı futbol ise taraftarların beğenisini kazandı. Spor yazarları, zorlu mücadeleyi köşelerinde değerlendirirken, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 09:27
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