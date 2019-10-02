02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! "Hayal kırıklığı"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup oldu. Fransız devi karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılıların oynadığı futbol ise taraftarların beğenisini kazandı. Spor yazarları, zorlu mücadeleyi köşelerinde değerlendirirken, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao ile ilgili flaş ifadeler kullanıldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 09:27
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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! Hayal kırıklığı

Forma adaleti | SERKAN KORKMAZ

Fatih hoca üçlü savunmayla değil, bence Feghouli'yi kenara, Donk'u sahaya koyarak şapkadan tavşan çıkardı. Galatasaray'daki bu revizyon, bence taktik dizilişten çok daha önemli bir değişiklikti.

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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! Hayal kırıklığı

Ryan Donk; haftalardır kendisinden bahsediyorum. Böyle muazzam bir oyuncu olduğunu falan iddia etmiyorum. Ama mevcut Galatasaray kadrosunda açık ara en iyi stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! Hayal kırıklığı

Ryan Donk bunun yanı sıra orta saha rotasyonunda da rahatlıkla görev alabilecek bir oyuncu. Derbide tribüne çıkan Andone yokken, Terim onu yedek forvet bile olarak kullanabilirdi.

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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! Hayal kırıklığı

Dün akşamın bence Galatasaray açısından en önemli kazanımı; bunun iyice idrak edilmiş olmasıdır diye düşünüyorum.

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Usta yazardan Falcao'ya ağır sözler! Hayal kırıklığı

Birkaç pozisyonda doğru pas seçimleri yapılabilseydi Galatasaray belki de Paris Sanit Germain'den daha önce gol bulabilirdi. Ama bu demek değilki maçta üstün olan taraf Galatasaraydı.

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