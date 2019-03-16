16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken yıldız futbolcu için dev takım girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 16.03.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 11:16
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Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Galatarasay'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, performansı ile Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

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Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı kulüpte kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun performansı Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

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Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Premier Lig ekibi Everton'ın Onyekuru için 25 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği İngiliz basını tarafından da duyurulmuştu.

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Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Monaco, Bundesliga ekiplerinden de Borussia Dortmund'un takip ettiği genç yıldıza La Liga ekibi talip oldu.

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Onyekuru'ya iki talip birden! Görüşmeler başladı

Sevilla'nın kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladığı belirtildi.

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