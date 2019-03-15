16 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

PSG'nin Muslera'yı istediğini yazan ülke basını, Galatasaray'ın ise karşılığında Frankfurt'ta kiralık oynayan PSG'li kaleci Kevin Trapp'ı talep edeceğini öne sürdü.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 07:46
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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

Fransız basınından Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon öncesinde kaleci arayışında olduğu belirtilen Paris Saint Germain'in (PSG) sarı-kırmızılı takımın kaptanı için girişimlere başladığı öne sürüldü.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

Ülke basınında yer alan haberlerde Paris ekibinin başkanı Nasser Al Khelafi'nin, Muslera için 15 milyon euro'luk bütçe ayırdığı ve sezon sonunda bu transferi bitirmek istediği belirtildi.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

9.5 MİLYONA ALMIŞTI

Bu ücreti kabul etmeyi planlayan Galatasaray yönetiminin karşı bir teklifte bulunacağı ileri sürüldü ve PSG'nin Frankfurt'ta kiralık oynayan Alman kalecisi Kevin Trapp'ı isteyeceği kaydedildi.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

Karşılıklı bu talepler sonrası tarafların, Trapp artı belli bir miktar para karşılığında transferleri sonlandırabileceği ifade edildi.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!

PSG, 2015-16 sezonu başında Frankfurt'tan transfer ettiği 28 yaşındaki kaleci için 9.5 milyon euro ödemişti.

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