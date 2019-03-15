16 Mart 2019, Cumartesi
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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu!
PSG'nin Muslera'yı istediğini yazan ülke basını, Galatasaray'ın ise karşılığında Frankfurt'ta kiralık oynayan PSG'li kaleci Kevin Trapp'ı talep edeceğini öne sürdü.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 07:46
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