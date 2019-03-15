15 Mart 2019, Cuma

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Devre arasında Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Ozan Kabak ve Tarık Çamdal ile yollarını ayıran, teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan Galatasaray'da Fernando ve Ndiaye ile de yollar ayrılacak. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için Senegalli oyuncunun yerine gelecek ismi şimdiden belirledi.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 17:04
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Ara transfer döneminde 4 oyuncuyula yollarını ayırıp 1 oyuncusunu kadro dışı bırakan Galatasaray'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Bu sezon gösterdikleri performansla eski günlerini aratan ve teknik direktör Fatih Terim'in de kadroda düşünmediği iki yıldızla mayıs ayında yollar ayrılıyor.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Güneş'in haberine göre, Galatasaray sezon sonunda Brezilyalı orta sahası Fernando Reges'i takımdan gönderecek.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Sambacı, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan ilk maçta da sahanın en kötüsü olarak dikkat çekmiş ve hocası tarafından sert bir dille uyarılmıştı.

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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi

Ligde en son Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen ve ardından sakatlanan Fernando, iyileşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmedi.

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