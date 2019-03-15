15 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Fatih Terim yerine gelecek ismi belirledi
Devre arasında Serdar Aziz, Garry Rodrigues, Ozan Kabak ve Tarık Çamdal ile yollarını ayıran, teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan Galatasaray'da Fernando ve Ndiaye ile de yollar ayrılacak. Tecrübeli teknik adam, gelecek sezon için Senegalli oyuncunun yerine gelecek ismi şimdiden belirledi.
Giriş Tarihi: 15.03.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 17:04
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