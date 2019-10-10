Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı ve adı son günlerde Torino ile anılan Steven Nzonzi'nin sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Fransız orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarına yanıt verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...