11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı ve adı son günlerde Torino ile anılan Steven Nzonzi'nin sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Fransız orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarına yanıt verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 23:31
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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katarak büyük bir değişim yaşayan Galatasaray'ın yeni isimlerinden biri de Fransız futbolcu Steven Nzonzi.

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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Sarı-Kırmızılılar'ın Roma'dan 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nzonzi için geçtiğimiz günlerde transfer iddiaları ortaya atılmıştı.

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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Torino'nun Steven Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında transfer için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.

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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Tuttosport'taki haberde Nzonzi'nin Türkiye macerasından memnun olmadığı ve İtalya'ya dönüşe sıcak baktığı iddia edildi.

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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!

Torino'nun ocak ayında Steven Nzonzi için girişimde bulunacağı kaydedilmişti.

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