11 Ekim 2019, Cuma
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Nzonzi'den flaş ayrılık açıklaması!
Galatasaray'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı ve adı son günlerde Torino ile anılan Steven Nzonzi'nin sarı-kırmızılı takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Fransız orta saha oyuncusu, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarına yanıt verdi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 10.10.2019 23:31
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