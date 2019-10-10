10 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao'dan olay sözler! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Bir oyuncunun golcü olabilmesi için doğuştan bazı yeteneklere sahip olması gerektiğini belirten Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a gelme sebebini de açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:05
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Falcao'dan olay sözler! Galatasaray'a gelme sebebim...

"Bir santrforun işi her zaman goldür"

Maçlara çıkmadan önce rakip kaleci ve savunmacılar hakkında araştırma yaptığını da söyleyen Kolombiyalı yıldız, "Genelde rakip üzerinde, savunmacılar ve kaleciler üzerine çalışma yapıyorum. Onların özelliklerine göre beli stratejileri, hamleleri kullanarak geçmeye çalışıyorum. Bunları da genelde savunmacıların özelliklerine göre belirliyorum.

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Falcao'dan olay sözler! Galatasaray'a gelme sebebim...

Goller tüm santrforlar için çok önemlidir. Elbette bir gol attığınızda bütün görüntünüz birazcık değişir, daha yüksek özgüvenle dolarsınız. Ama tecrübelendikçe bu özgüvene çok yaslanmamayı öğreniyor, daha soğukkanlı oluyorsunuz. Ama bir santrforun işi her zaman goldür. Formda olduğun ve goller atarak gittiğin zaman her şey daha kolaylaşır, oyun içinde her şey daha iyi akar" diye konuştu.



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Falcao'dan olay sözler! Galatasaray'a gelme sebebim...

"Bu oyuncu grubunun hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var"

Takım olarak hala zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Falcao, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hala şekillenmeye devam eden bir takımız. Çünkü transfer döneminin son anlarında yeni oyuncuların gelişiyle kadromuz tamamlandı.

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Falcao'dan olay sözler! Galatasaray'a gelme sebebim...

Evimizde oynadığımız PSG maçını kazanamadık ama bunun bizi düşürmemesi gerekiyor. Tam tersi olmalı. Bu oyuncu grubunun önümüzdeki maçlarda gerçekten heyecan oluşturacak ve hedeflediğimiz başarılara ulaşacak kalitesi var."

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Falcao'dan olay sözler! Galatasaray'a gelme sebebim...

"Real Madrid maçında 3 puanı alacağız"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Real Madrid ile ilgili de açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın yıldızı, "Real'in üzerinde bazı soru işaretleri var ama sonuçta onlar Real Madrid, müthiş oyunculardan kurulu bir ekip. Umarım takım olarak o maçlara kadar birbirimize daha alışmış ve daha güçlü olacağız.

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