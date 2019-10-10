10 Ekim 2019, Perşembe
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Falcao'dan olay sözler! "Galatasaray'a gelme sebebim..."
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, UEFA'ya özel bir röportaj verdi. Bir oyuncunun golcü olabilmesi için doğuştan bazı yeteneklere sahip olması gerektiğini belirten Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'a gelme sebebini de açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 22:05
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