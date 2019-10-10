Falcao'dan olay sözler! "Galatasaray'a gelme sebebim..."

Goller tüm santrforlar için çok önemlidir. Elbette bir gol attığınızda bütün görüntünüz birazcık değişir, daha yüksek özgüvenle dolarsınız. Ama tecrübelendikçe bu özgüvene çok yaslanmamayı öğreniyor, daha soğukkanlı oluyorsunuz. Ama bir santrforun işi her zaman goldür. Formda olduğun ve goller atarak gittiğin zaman her şey daha kolaylaşır, oyun içinde her şey daha iyi akar" diye konuştu.







