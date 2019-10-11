11 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonunda takımdan gönderilecek isimleri netleştiriyor. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi ve bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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