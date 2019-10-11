11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki macerasına istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi. İstediği geniş rotasyonlu kadroya kavuşmasına rağmen oyuncularından istediği katkıyı alamayan teknik direktör Fatih Terim, ocak ayı ve sezon sonunda takımdan gönderilecek isimleri netleştiriyor. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte yıldız futbolcunun yeni adresi ve bonservis bedeli...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
  • 1
  • 31
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamasının ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren ve yeni yılda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.

  • 2
  • 31
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Yeni sezon kadrosunda önemli değişikliklikler yapan ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

  • 3
  • 31
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak milli araya 10 puanla 10. sırada giren Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne de istediği başlangıcı yapamadı.

  • 4
  • 31
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Devler Ligi'ndeki temsilcimiz, Avrupa sahnesinde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftayı Real Madrid'in önünde 3. sırada tamamladı.

  • 5
  • 31
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli

Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı durdurmak için çare ararken, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmaları da hızlandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör