13 Haziran 2019, Perşembe
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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takımı Şampiyonlar Ligi deneyimi yüksek oyuncular monte etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Inter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan olmuştu. Belçikalı futbolcudan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.06.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 20:23
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