13 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Takımı Şampiyonlar Ligi deneyimi yüksek oyuncular monte etmek isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim Inter'in yıldız futbolcusu Radja Nainggolan olmuştu. Belçikalı futbolcudan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.06.2019 20:22 Güncelleme Tarihi: 13.06.2019 20:23
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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray Kulübü transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdükdüklerini açıklamıştı.

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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Cimbom, Devler Ligi tecrübesi olan oyuncuları kadrosuna katmak istiyor.

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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Transferde teknik direktör Fatih Terim'in raporlarına göre hareket eden sarı-kırmızılılar birçok oyuncu ile temas halinde.

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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın son olarak Inter'in yıldız futbolcusu Nainggolan'ı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

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Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...

Yıldız futbolcudan transfer açıklaması geldi.

İşte o açıklamalar...


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