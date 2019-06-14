Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

2018 2019 sezonunda iki kupa kaldıran Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekip listesine bir dünya yıldızını daha ekledi. Fenerbahçe'nin de peşinde koştuğu yıldız Hatem Ben Arfa'nın menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.