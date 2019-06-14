14 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

2018 2019 sezonunda iki kupa kaldıran Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekip listesine bir dünya yıldızını daha ekledi. Fenerbahçe'nin de peşinde koştuğu yıldız Hatem Ben Arfa'nın menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 09:58
  • 1
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı Arabistan'a yollamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncunun yerini klas bir isimle doldurmayı hedefliyor.

  • 3
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Cim Bom'un bu bağlamda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Juan Mata…

  • 4
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Ancak, oyuncunun İspanya ve İngiltere'den de taliplerinin olması transferi zora sokuyor.

  • 5
  • 14
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

İNŞALLAH G.SARAY'A GİDECEK

Galatasaray Mata için girişimlerini sürdürürken, listeye dün bir yıldız daha eklendi. O isim; Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa…

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör