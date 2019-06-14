14 Haziran 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!
2018 2019 sezonunda iki kupa kaldıran Galatasaray, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı ekip listesine bir dünya yıldızını daha ekledi. Fenerbahçe'nin de peşinde koştuğu yıldız Hatem Ben Arfa'nın menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.
Giriş Tarihi: 14.06.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 09:58
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"