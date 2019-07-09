09 Temmuz 2019, Salı

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: "Kumbara"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapıtığı açıklamada Fenerbahçe'nin Fener Ol kampanyasına atıfta bulundu. İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ezeli rakip Fenerbahçe hakkındaki sözleri...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 21:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 21:40
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Kumbara

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonluk kutlaması öncesi basın mensuplarına gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Kutlayacak çok şeyleri olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi: "Ne güzel ki bizim kutlayacak bir şeylerimiz var. Bunun için çok mutluyuz ve inşallah bu kutlamalar her yıl devam eder. Biz burada bir kutlamadan öte yönetim kurulu toplantısı yaptık.

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Kumbara

Kalamış tesislerimizde yönetim kurulunu ilk kez topladık. Aynı şekilde Florya'da da bu toplantıyı yapacağız, böylelikle ziyaret de etmiş olacağız. Kutlamalara vesile olmuş olacağız, ne güzel ne mutlu ki kutlama yapabiliyoruz."

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Kumbara

"7/24 ÇALIŞIYORUZ"
Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Cengiz, "Bir futbolcu adı atılıyor ortaya. Bizim aktifimizde olan bütün futbolcular, profesyoneller ve sporcularımız dünyanın en değerlisidir. Taraftar çok haklı, fakat şartlar, özellikle futbolcunun istemesi ve kulübünün rıza göstermesi çok önemli.

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Kumbara

Bonservisi elinde olmayan her futbolcu için bunlar geçerli. Banega'da kulübünün de görüşü çok önemli. Buna taraftarımız emin olsun, biz yönetim olarak; teknik kadro ve scout ekibiyle birlikte alternatiflere 7/24 çalışıyoruz.

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: Kumbara

Onlar bu işin mutfağında yemeği hazırlıyorlar, biz de olanaklarımız ölçüsünde maddi destek ve olur veriyoruz. Bu süreç devam ediyor, ağustosun sonuna kadar da devam edecek" dedi.

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