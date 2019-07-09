Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme: "Kumbara"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kalamış Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonluk kutlaması öncesi basın mensuplarına gündeme dair özel açıklamalarda bulundu.

Kutlayacak çok şeyleri olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söyledi: "Ne güzel ki bizim kutlayacak bir şeylerimiz var. Bunun için çok mutluyuz ve inşallah bu kutlamalar her yıl devam eder. Biz burada bir kutlamadan öte yönetim kurulu toplantısı yaptık.