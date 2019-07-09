09 Temmuz 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla çıkmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliği forvet transferine veren ve Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldüren gelişmeler yaşandı.

Giriş Tarihi: 09.07.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 20:45
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Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Ryan Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz ve Valentine Ozornwafor transferlerinde mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'a transferde büyük müjde!

İç transferde de çalışmalarını sürdüren Aslan, teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık, kaptan Selçuk İnan'la ise 1 yıllık sözleşme yeniledi.

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Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden gelecek sene de şampiyonluk hedefiyle yola koyulacak olan Cimbom'un gündemine ise forvet transferi yer alıyor...

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Galatasaray'a transferde büyük müjde!

Yönetimin planları arasında ise geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne'yi satarak hem transfere kaynak yaratmak hem de FFP'ye takılmamak yer alıyor.

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