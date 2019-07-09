09 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'a transferde büyük müjde!
Yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla çıkmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliği forvet transferine veren ve Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldüren gelişmeler yaşandı.
Giriş Tarihi: 09.07.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2019 20:45
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