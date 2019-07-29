29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi. İşte Mustafa Cengiz'in sözleri..

Giriş Tarihi: 29.07.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 16:25
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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminatla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Mustafa Cengiz, "Biz hiçbir camianın kampanyasına ya da şampiyonluğuna dil uzatmayız.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Ancak bize bir laf atılırsa gereken cevabı en şiddetli şekilde veririz. Taraftarı birbirine düşürecek sözlerden kaçınalım.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Verenle alan hiçbir zaman bir olmaz. Veren el, alan elden üstündür. Rakip başkandan rica ederiz, taraftarı gerecek açıklamalardan kaçınalım." dedi.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!

Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıl dönümünde duygulandığını belirten Mustafa Cengiz "Gözüme toz kaçtı demiyorum ama duygulandım.

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