29 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray, Radamel Falcao bombasını patlatıyor! Kolombiyalının geliş tarihi belli oldu... Ön libero arayaşında olan sarı kırmızılıların gündeminde Radja Nainggolan ve Thiago Maia var... Ve Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli olmaya başlarken, Fatih Terim bir futbolcuyu defterden sildi bile! İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:57
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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

RADAMEL FALCAO'NUN GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dört koldan Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.

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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

FALCAO 3 AĞUSTOS'TA TÜRK TELEKOM STADI'NDA

Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayı planladığı öğrenildi.

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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...

İTALYAN BASININDAN NAİNGGOLAN MÜJDESİ

Orta saha oyuncusu Fernando ile yollarını ayıran Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğü Radja Nainggolan için İtalyan basınından sevindirici haber geldi.

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