29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fatih Terim defterden sildi! Galatasaray'dan ayrılıyor...
Galatasaray transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Galatasaray, Radamel Falcao bombasını patlatıyor! Kolombiyalının geliş tarihi belli oldu... Ön libero arayaşında olan sarı kırmızılıların gündeminde Radja Nainggolan ve Thiago Maia var... Ve Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli olmaya başlarken, Fatih Terim bir futbolcuyu defterden sildi bile! İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 11:57
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