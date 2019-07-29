29 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Mustafa Cengiz, Falcao sorusuna bu cevabı verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıldönümünde kurucu başkanı mezarı başında andı. Cengiz, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair konuşan Cengiz, Falcao transferindeki son durum hakkında bilgi verirken "Luyindama transferini bitirdik" ifadelerini kullandı.
29.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Douglas: "Türkiye ile aramda özel bir bağ var"
- "Takımda herkes gençlere yadımcı oluyor"
- Beşiktaş'a gündem stoper transferi
- Galatasaray kampı galibiyetle noktaladı
- "Takımda herkes gençlere yadımcı oluyor"
- Mustafa Cengiz, Falcao sorusuna bu cevabı verdi
- Douglas: "Türkiye ile aramda özel bir bağ var"
- Ersun Yanal'ın aklı Mahmut Tekdemir'de
- Galatasaray kampı galibiyetle noktaladı
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"