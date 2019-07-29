29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Mustafa Cengiz, Falcao sorusuna bu cevabı verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in vefatının 68. yıldönümünde kurucu başkanı mezarı başında andı. Cengiz, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı kırmızılı kulübün transfer gündemine dair konuşan Cengiz, Falcao transferindeki son durum hakkında bilgi verirken "Luyindama transferini bitirdik" ifadelerini kullandı.
29.07.2019

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