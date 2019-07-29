29 Temmuz 2019, Pazartesi

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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao...

Galatasaray'da Radamel Falcao bombasının patlaması artık an meselesi... Kolombiyalı yıldızın açıklamaları ve transferi doğrulaması gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...

Giriş Tarihi: 29.07.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 16:51
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao...

Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını dört koldan görürüyor...

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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın yeni sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu transferinde sona geldiği öğrenildi.

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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar tüm mesaisini transferi bitirmeye harcıyor...

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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Öte yandan ANTENA 2'de yayınlanan habere göre; Falcao geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri

Kolombiyalı yıldız, bazı kulüplerin tekliflerini doğrularken herhangi bir takım ismi vermekten ise kaçındı.

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