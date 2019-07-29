29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao...
Galatasaray'da Radamel Falcao bombasının patlaması artık an meselesi... Kolombiyalı yıldızın açıklamaları ve transferi doğrulaması gündeme bomba gibi düşerken Galatasaray da taraftarına sürpriz bir hazırlık planı yaptı. İşte Falcao transferindeki son dakika gelişmeleri, golcü yıldızın açıklamaları ve Galatasaray'ın GS Store bombası...
Giriş Tarihi: 29.07.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 29.07.2019 16:51
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
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Yılın bombası ve GS Store'da kampanya! Radamel Falcao... Galatasaray son dakika transfer haberleri
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