Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak isteyen ve şu anda yaklaşık 3 milyon Euro açığı bulunan sarı-kırmızılıların bu doğrultudaki ilk hedefiyse Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek. Yaz transfer döneminde adı özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu.