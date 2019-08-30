30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak isteyen ve şu anda yaklaşık 3 milyon Euro açığı bulunan sarı-kırmızılıların bu doğrultudaki ilk hedefiyse Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek. Yaz transfer döneminde adı özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 10:42
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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Finansal Fair Play noktasında yaklaşık 3 milyon euro açığı olan sarı kırmızılılara mutlu haber geldi.

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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

UEFA'nın kıskacındaki Aslan, Diagne'ye gelen sürpriz teklif sonrası büyük sevinç yaşadı.

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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Falcao transferindeki belirsizlik sürerken Katar ve Suudi Arabistan iddiaları ile gündeme gelen Diagne'nin adresi Avrupa oluyor...

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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Falcao'nun yanı sıra Diagne'nin gidişiyle bir de uygun rakamlı bir yedek forvet daha isteyen Cimbom, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...

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