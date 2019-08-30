30 Ağustos 2019, Cuma
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Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak isteyen ve şu anda yaklaşık 3 milyon Euro açığı bulunan sarı-kırmızılıların bu doğrultudaki ilk hedefiyse Mbaye Diagne'yi takımdan göndermek. Yaz transfer döneminde adı özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle anılan Senegalli golcünün yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 10:42
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