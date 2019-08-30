30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yoğun uğraşlar verdiği Radamel Falcao transferinde sona yaklaştı. Kolombiyalı yıldızın transferini noktalamak için Monaco'ya giden başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut, Abdurrahim Albayrak ve Radamel Falcao'nun fotoğrafının servis edilmesinin ardından transfere dair yeni bir fotoğraf daha internete sızdı. İşte o görüntü...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 17:00
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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Galatasaray'da Radamel Falcao için transfer girişimleri son sürat devam ediyor...

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Fransa basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son gelişmeyi "Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao'nun Galatasaray'a transferi çok yakın" ifadeleriyle duyurmuştu.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Kolombiyalı golcü, Monaco yöneticileriyle son kez konuşup izin istedi ve bu gelişmenin ardından soluğu Galatasaray yöneticilerinin yanında aldı.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Falcao, Le Meridien Otel'de 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, İdari Menajer Şükrü Hanedar ve menajer Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı

Heyet ile Falcao, son gelişmeleri masaya yatırdı.

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