30 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao transferinde son dakika gelişmesi! Yeni fotoğraf ortaya çıktı
Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yoğun uğraşlar verdiği Radamel Falcao transferinde sona yaklaştı. Kolombiyalı yıldızın transferini noktalamak için Monaco'ya giden başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde menajer Ahmet Bulut, Abdurrahim Albayrak ve Radamel Falcao'nun fotoğrafının servis edilmesinin ardından transfere dair yeni bir fotoğraf daha internete sızdı. İşte o görüntü...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 17:00
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