Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in elenmesinin ardından ç��lgın bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kasasına gireceği rakam...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





