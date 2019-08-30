30 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in elenmesinin ardından ç��lgın bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kasasına gireceği rakam...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 11:35
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