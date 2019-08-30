30 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, A Grubu'nda Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'in elenmesinin ardından ç��lgın bir geliri kasasına koymaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kasasına gireceği rakam...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 11:35
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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir ile kıran kırana şampiyonluk mücadelei veren Galatasaray geriden gelerek 22'inci şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Galatasaray bu şampiyonluğun ardından Şampiyonlar ligi biletini kapmıştı.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenerek UEFA AVrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmıştı.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Tüm bu gelişmelerin ardından dün Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelir

Galatasaray, eski yıldızı Wesley Sneijder'in çektiği kura sonucunda A Grubu'nda yer aldı.

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