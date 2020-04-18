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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Southampton'dan kiraladığı ve gösterdiği hırslı performansıyla taraftarlarca 'Yeni Melo' benzetmesi yapılan Mario Lemina, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı. Gabonlu yıldızın seçimleri tam bir yıldızlar şöleniydi. Peki, 26 yaşındaki oyuncu Galatasaray'dan isimlere yer verdi mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 14:57
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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina kariyeri boyunca, Lorient, Marsilya, Juventus, Southampton ve Galatasaray'da forma giydi.

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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

Gabonlu yıldız, sarı-kırmızılılarda gösterdiği hırslı performansıyla taraftarların gönlünde taht kurmuş ve 'Yeni Melo' benzetmesi yapılmıştı.

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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

26 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca oynadığı futbolculardan kurulu en iyi 11'ini yaptı.

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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

İşte başarılı futbolcunun 4-3-3 sisteminde birlikte oynadığı en iyi ilk 11'i...

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Mario Lemina birlikte oynadığı en iyi 11'ini açıkladı! Galatasaray'dan...

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