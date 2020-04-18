18 Nisan 2020, Cumartesi

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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağının iddia edilmesinin ardından forvet arayışlarını hızlandıran ve adı Balotelli, Hulk ve Batshuayi gibi isimlerle anılan sarı-kırmızılıların yeni golcüsünü eski yıldız Mario Jardel getiriyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 15:46
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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

Corona virüsü salgınından dolayı liglere verilen aranın ardından Galatasaray'da futbolcular evlerinde antrenmanlarına devam ederken yönetim durmuyor...

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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

Sarı-kırmızılı kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam ederken, listesine birçok futbolcuyu almıştı.

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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Galatasaray yönetimi, yaz transfer döneminde kariyerli isimler yerine gelecek vaat eden genç isimlere yönelme kararı almıştı.

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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

Takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılarda yıldız golcü Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimali planları değiştirmişti.


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Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

AL HILAL FALCAO'YU İSTİYOR!
Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.

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