Galatasaray'ın transferini Jardel bitiriyor! İşte Falcao'nun yerine gelecek isim

AL HILAL FALCAO'YU İSTİYOR!

Saudi Sport, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Romanya'da bulunan Razvan Lucescu ile Al-Hilal yöneticilerinin bir tele konferans yaptığını, Rumen hocanın, Bafetimbi Gomis'in yerine kendisine önerilen forvetler arasında Falcao'yu çok istediğini bildirdi.