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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

5 Ekim'de sona erecek transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Marcao... Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla göz dolduran ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı stoperin adı başta Roma olmak üzere birçok kulüple anılıyordu. Galatasaray yönetimi, yüklü bir bonservis bedeliyle takımdan gönderileceği konuşulan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:14
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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Yeni sezona galibiyetlerle başlayan sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birçok isim için girişimlerini sıklaştıran Cimbom, bir yandan da yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Galatasaray'da performansı ile dikkat çeken ve talipleri artan isim ise Marcao oldu.

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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Cimbom'da Marcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

Serie A ekibi Roma, Brezilyalı savunmacı için önce 12 ardından ise 13 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

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