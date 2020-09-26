Marcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Karar verildi

5 Ekim'de sona erecek transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Marcao... Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla göz dolduran ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Brezilyalı stoperin adı başta Roma olmak üzere birçok kulüple anılıyordu. Galatasaray yönetimi, yüklü bir bonservis bedeliyle takımdan gönderileceği konuşulan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 11:14 ABONE OL