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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da Younes Belhanda sürprizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, takımdan gönderilmesi beklenen Faslı yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 10:12
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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi.

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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Sarı-kırmızılı takımda, geçtiğimiz sezona göre performansı yükselişe geçen bazı yıldızlar dikkat çekiyor.

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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Bunlardan biri de sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu Younes Belhanda... Yıldız isim, iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu.

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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Milliyet'te yer alan habere göre Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak önceki akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hajduk Split'e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcu, maaşında indirime gidecek ve yeni sözleşmeyi kapacak.

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Galatasaray'dan sürpriz karar! Younes Belhanda...

Cimbom ile bir sene daha sözleşmesi bulunan, bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro net ücret alan Belhanda'nın garanti ücreti 2.1 milyon Euro'ya çekilecek.

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