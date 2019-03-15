15 Mart 2019, Cuma

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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'ın Yunan forveti Kostas Mitroglou, açıklamalar yaptı. Mitroglou, Galatasaray'da çok iyi bir ortam olduğunu belirtirken hocası Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 15:21
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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray'da uyum sürecini çabuk atlatan Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

Cimbom'la 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi olan Yunan golcü, "Galatasaray'da ortam çok iyi. Birbirleriyle iyi anlaşan bir arkadaş grubu var ve hiç yabancılık çekmedim. Takımdaki herkes bana çok sıcak davranıyor. Buraya gelmek benim için doğru bir tercihti. Umarım takıma olan katkım artarak devam eder. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.

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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

İSTANBUL BANA YABANCI DEĞİL...

Teknik direktörü Fatih Terim'le çalışmaktan son derece memnun olan Mitroglou, "İmparator lakabını neden aldığını anladım. Bütün oyunculara eşit davranıyor ve formayı adaletli davranıyor. Takımdaki herkes kendisine saygı duyuyor. Büyük bir otoritesi var" ifadelerini kullandı. İstanbul'daki yaşamından da bahseden tecrübeli golcü, "Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyim. Akrabalık ilişkilerinden dolayı zaten buraya yabancı değildim. Boş zamanlarımda bol bol gezip, şehrin güzelliklerini keşfediyorum" dedi.

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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

REAL'İN FORVETİ MITROGLOU!

Zidane'nın ikinci kez Real Madrid'in başına geçmesinin ardından İspanyol devinin gelecek sezon nasıl bir kadro kuracağı merak konusu oldu.

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Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

Fransız futbol dergisi So Foot, konuyla ilgili bulunduğu öngörüsünde Galatasaray'dan sürpriz bir isme yer verdi.

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