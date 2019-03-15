Kostas Mitroglou'dan Fatih Terim itirafı!

Cimbom'la 1.5 yıllık kiralık sözleşmesi olan Yunan golcü, "Galatasaray'da ortam çok iyi. Birbirleriyle iyi anlaşan bir arkadaş grubu var ve hiç yabancılık çekmedim. Takımdaki herkes bana çok sıcak davranıyor. Buraya gelmek benim için doğru bir tercihti. Umarım takıma olan katkım artarak devam eder. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu.