15 Mart 2019, Cuma

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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera depremi yaşanıyor. Fransız devinin Uruguaylı kaleci için sezon sonunda yüklü bir ödemeye yapmayı planladığı ve teknik direktör Fatih Terim'in 32 yaşındaki eldivenin satışı için onay verdiği öne sürüldü. İşte Muslera için yapılan teklif...

Giriş Tarihi: 15.03.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:32
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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

Antalya maçı öncesi Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan ancak takımın 5-0'lık galibiyetinin arka plandaki mimarı olan Fernando Muslera, kıymete bindi.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

32 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için dış basından bomba bir iddia geldi.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

Yeni sezonda kalede değişim yapacak Fransız devi PSG'nin Fernando Muslera'yı istediği konuşuluyor

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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

Daha önce PSG'den Kevin Trapp ile ilgilenen G.Saray da masada kozlarını dikkatli oynayacak.

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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı

TRAPP ARTI 15 MİLYON EURO!
Akşam'ın haberine göre PSG'nin ultra zengin başkanı Nasser Al Khelafi 'nin, 32 yaşındaki Muslera için 15 milyon euro civarında bir parayı ödemekte zorlanmayacağı, yaz döneminde işi bitirmek istediği bilgisi var.

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