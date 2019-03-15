15 Mart 2019, Cuma
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Galatasaray'da Fernando Muslera sezon sonunda yolcu! İşte yeni takımı
Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iddiasını sürdüren Galatasaray'da Fernando Muslera depremi yaşanıyor. Fransız devinin Uruguaylı kaleci için sezon sonunda yüklü bir ödemeye yapmayı planladığı ve teknik direktör Fatih Terim'in 32 yaşındaki eldivenin satışı için onay verdiği öne sürüldü. İşte Muslera için yapılan teklif...
Giriş Tarihi: 15.03.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 09:32
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