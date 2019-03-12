John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Toshack, Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim ile ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.