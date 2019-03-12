12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Toshack, Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim ile ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 09:17
  • 1
  • 12
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Beşiktaş'ta bir döneme damgasını vuran John Benjamin Toshack İngiliz basınına konuştu. www. theblizzard.co.uk sitesinde yayınlanan uzun röportajda Galli Teknik Adam Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını şöyle aktardı:

  • 2
  • 12
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor.

MUSLERA DEVLEŞTİ SOSYAL MEDYA YERİNDEN OYNADI!

  • 3
  • 12
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Hiçbir zaman ona güvenmedim. 2-1 kazandığımız Süper Kupa maçında hakkında en çok hatırladığım şey maçtan önce tünelde beklediğimiz zamandı.

  • 4
  • 12
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

TERİM'İN TAKIMI SIRAYA GİRMEDİ

Orada G.Saray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik.

FATİH TERİM: GALATASARAY PES ETMEZ

  • 5
  • 12
John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor

Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi. Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör