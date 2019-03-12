12 Mart 2019, Salı
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John Benjamin Toshack: Terim hileci, psikolojik oyunları çok iyi biliyor
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Benjamin Toshack, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. Toshack, Galatasaray teknik direkörü Fatih Terim ile ilgili olarak, "Türkiye tarihinin en başarılı koçu ve akıllı biri. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor. Ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim" dedi.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 09:17
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