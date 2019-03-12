Galatasaray'ın paylaşımına taraftardan büyük tepki

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabından yapılan Diagne paylaşımının altına sitem etti. İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım ve altına gelen yorumlar;

Giriş Tarihi: 12.03.2019 13:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





