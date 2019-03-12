12 Mart 2019, Salı
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Galatasaray'ın paylaşımına taraftardan büyük tepki
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesabından yapılan Diagne paylaşımının altına sitem etti. İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım ve altına gelen yorumlar;
Giriş Tarihi: 12.03.2019 13:39
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