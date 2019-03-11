12 Mart 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının kapanış maçında Muslera fırtınası esti. Antalyaspor'un art arda ataklarında kaleye adeta duvar ören Uruguaylı file bekçisinin bu performansına taraftarlar da kayıtsız kalmadı.

Giriş Tarihi: 11.03.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 22:34
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Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!
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Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!
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Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!
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Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!
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Muslera devleşti sosyal medya yerinden oynadı!
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