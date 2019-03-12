Dünyanın en büyük 30 kulübü! Listede tek Türk takımı var...

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından France Footbaal, dünyanın en büyük 30 takımını açıkladı. Real Madrid, Barcelona gibi devlerin arasına Türkiye'den sadece tek bir takım listede kendine yer buldu.



İşte o sıralama...

Giriş Tarihi: 12.03.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 00:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





