28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Galatasaray'da Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kurası için Monaco'ya gidecek olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdrurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız için bir görüşme daha gerçekleştirecek. Falcao transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim ise yeni gözdesini belirledi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 10:18
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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Galatasaray'da tek gündem Radamel Falcao...

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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Sarı-Kırmızılılar tam 52 gündür Falcao ile yatıp kalkıyor.

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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...

Sky İtalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Jardim, Falcao ile bir toplantı yaptı ve golcü futbolcu ile uzun bir süre boyunca konuştu.

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