28 Ağustos 2019, Çarşamba
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İşte Terim'in yeni gözdesi! Falcao derken...
Galatasaray'da Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kurası için Monaco'ya gidecek olan Galatasaray İkinci Başkanı Abdrurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız için bir görüşme daha gerçekleştirecek. Falcao transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamayan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim ise yeni gözdesini belirledi. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 10:18
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