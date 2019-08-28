28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor
Galatasaray yönetimini uzun süredir düşündüren Finansal Fair Play korkusu ortadan kalkıyor. FFP'yi ortadan kaldırmak için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılarda bu sıkıntı futbolcu satmadan sona eriyor. İşte tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:36
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