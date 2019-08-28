28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Galatasaray yönetimini uzun süredir düşündüren Finansal Fair Play korkusu ortadan kalkıyor. FFP'yi ortadan kaldırmak için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılılarda bu sıkıntı futbolcu satmadan sona eriyor. İşte tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:36
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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Galatasaray, FFP sorununu çözmek için her türlü çareyi deniyor.

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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var.

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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti.

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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var.

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Galatasaray'a büyük müjde! FFP sıkıntısı ortadan kalkıyor

Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Maicon Roque…

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