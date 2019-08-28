Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı. 2 Eylül Pazartesi akşamına kadar bütün transferler bitmek zorunda. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, listesinde bulunan isimlerin transferlerinden bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Peki Fatih Terim'in listesinde kimler var? Hangi futbolcunun transferinde ilerleme gerçekleşti. İşte Cimbom'un kadrosundaki son durum ve transfer ayrıntıları...