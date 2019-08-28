28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...
Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı. 2 Eylül Pazartesi akşamına kadar bütün transferler bitmek zorunda. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, listesinde bulunan isimlerin transferlerinden bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Peki Fatih Terim'in listesinde kimler var? Hangi futbolcunun transferinde ilerleme gerçekleşti. İşte Cimbom'un kadrosundaki son durum ve transfer ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:17
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