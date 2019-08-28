28 Ağustos 2019, Çarşamba

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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kaldı. 2 Eylül Pazartesi akşamına kadar bütün transferler bitmek zorunda. Bu konuda en çok sıkıntı yaşayan takım ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, listesinde bulunan isimlerin transferlerinden bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Peki Fatih Terim'in listesinde kimler var? Hangi futbolcunun transferinde ilerleme gerçekleşti. İşte Cimbom'un kadrosundaki son durum ve transfer ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 11:17
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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Özellikle forvet ve defansta önemli sıkıntıları bulunan sarı kırmızılı kulübün yöneticileri, teknik heyetin bir an önce çözüm beklediği konular için büyük çaba harcıyor...

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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takımında savunmaya mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını talep ediyor.

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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Marcao-Luyindama ikilisine alternatif olabilecek bir futbolcu transfer etmelerinin şart olduğunu savunan tecrübeli çalıştırıcı, 2017'de Gençlerbirliği'nden alınan Ahmet Çalık'ın bu bölgede yetersiz kaldığını ve defanstaki rekabeti artıramadığı düşüncesinde.

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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

UEFA Finansal Fair-Play kuralı gereğince sattığı kadar almak zorunda olan Galatasaray Kulübü'nde transfer bakiyesi halen eksi 3 milyon Euro.

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Galatasaray'dan dev operasyon! 5 transfer ve ayrılık...

Eğer bu sorun çözülmezse, Luyindama Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyecek.

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