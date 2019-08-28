28 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Falcao transferini bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'dan yıldız futbolcunun arkadaşını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:19
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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Son olarak Nzonzi'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar sürpriz bir transferi gerçekleştirmek için girişimlere başladı.

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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Falcao transferini sonlandırmak için büyük çaba sarf eden Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Galatasaray'da Nagatomo ve Ömer Bayram'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...

Sol bekte görev yapan 2 isimden birinin takımdan ayrılması bekleniyor.

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