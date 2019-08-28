28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan büyük sürpriz! Falcao'nun arkadaşı...
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Falcao transferini bitirmek için kolları sıvayan Galatasaray'dan yıldız futbolcunun arkadaşını kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 28.08.2019 09:19
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