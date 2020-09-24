İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletini kapmıştı. Karşılaşmada Galatasaray adına Marco performansıyla ön plana çıkarken, Brezilyalı savunmacının oyunu sosyal medyada da büyük beğeni topladı. İşte sosyal medyada Marcao tepkileri...