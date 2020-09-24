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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme mücadelesinde Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek play-off biletini kapmıştı. Karşılaşmada Galatasaray adına Marco performansıyla ön plana çıkarken, Brezilyalı savunmacının oyunu sosyal medyada da büyük beğeni topladı. İşte sosyal medyada Marcao tepkileri...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 23:39
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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. tur maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldiği maça Marcao damga vurdu.

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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!

Brezilyalı stoper, savunmada yaptığı kritik müdahalelerle alkış toplarken, 87. dakikada Babel'in attığı golde asist yaptı.

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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!

Yıldız futbolcunun gösterdiği etkili performans sosyal medyada büyük yankı buldu.

İşte sosyal medyada Marcao yorumları...

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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!
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İşte sosyal medyada Marcao tepkileri!
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