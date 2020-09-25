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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Maçın en iyisiydi"

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında ağırladığı Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederen Galatasaray, play-off turuna yükseldi. Spor yazarları da sarı-kırmızılı takımın galibiyetini çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte usta kalemlerin Galatasaray - Hajduk Split maçı yorumları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 25.09.2020 08:52
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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! Maçın en iyisiydi

SERKAN KORKMAZ - BAYRAM OLSA!

Klasik bir cümle var; "aklı derbideydi" diye... Bu klişe yargıya Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için kısmen katılıyorum. Fatih Hoca, takımındaki her oyuncunun sezonun ilk üç resmi maçını kazanan ideal on birindeki kadar hazır olmadığını elbette bizden daha iyi biliyordur.

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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! Maçın en iyisiydi

Yoğun maç temposunda hele hele son şampiyon Başakşehir'le yapılan ve ezeli rakip Fenerbahçe ile oynayacağı maçın öncesi ve arasında rotasyon onun açısından mecburiydi.

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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! Maçın en iyisiydi

İlk yarı bitişinde sosyal medyadaki Galatasaray taraftarı çok bildik bir şarkıyı farklı sözlerle bir ağızdan söylüyor gibiydi; "Bütün dünya buna inansa/ bir inansa/ ilk çıkan Ömer Bayram olsa"... Uyum sürecindeki Etebo da ikinci yarıda toparlanmasına rağmen ilk yarıda çok etkisizdi.

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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! Maçın en iyisiydi

"FALCAO İLE İYİ BİR İKİLİ OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çok eleştirilen bir başka isimse Babel'di ama ben buna pek katılamıyorum. Hatta öz güvenli oynadığında Falcao ile iyi bir ikili olacaklarını sanıyorum. Belki de haksızım ama belirtmek isterim ki; Hollandalı oyuncunun "Arda derbi maça diri kalsın" diye ilk 11 soyunduğunu biliyor olması, final kararlarında tedirginliğine yol açmış olabilir.

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Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! Maçın en iyisiydi

İkinci yarıya temsilcimiz hızlı başladı. Feghouli'nin ofsayt nedeniyle sayılmayan şık golünde pek çok üst düzey hakem Diagne'nin aktif alanda olmadığı kanaatinde olabilirdi.

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