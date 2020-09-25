Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler! "Maçın en iyisiydi"

"FALCAO İLE İYİ BİR İKİLİ OLACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çok eleştirilen bir başka isimse Babel'di ama ben buna pek katılamıyorum. Hatta öz güvenli oynadığında Falcao ile iyi bir ikili olacaklarını sanıyorum. Belki de haksızım ama belirtmek isterim ki; Hollandalı oyuncunun "Arda derbi maça diri kalsın" diye ilk 11 soyunduğunu biliyor olması, final kararlarında tedirginliğine yol açmış olabilir.