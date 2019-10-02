Galatasaray - PSG maçından kareler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın dev takımı PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce iki takım ısınırken Galatasaraylı taraftarlar ile PSG'nin yıldız futbolcusu Thiago Silva arasında bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar ve Galatasaray - PSG maçından kareler...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





