02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray - PSG maçından kareler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa'nın dev takımı PSG ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce iki takım ısınırken Galatasaraylı taraftarlar ile PSG'nin yıldız futbolcusu Thiago Silva arasında bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar ve Galatasaray - PSG maçından kareler...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:08
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Galatasaray - PSG maçından kareler

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk eden Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.

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Galatasaray - PSG maçından kareler

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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Galatasaray - PSG maçından kareler

Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu.

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Galatasaray - PSG maçından kareler

Kontrollü oyuna dönük kadro tercihi

Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.

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Galatasaray - PSG maçından kareler

Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

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