02 Ekim 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'a karşı 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar yenilmesine rağmen gösterdiği performansla taraftarlarından tam not aldı. İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri...
Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 00:25
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