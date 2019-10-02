02 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain'a karşı 1-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar yenilmesine rağmen gösterdiği performansla taraftarlarından tam not aldı. İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 00:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 00:25
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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. hafta bugün oynanan mücadelelerle tamamlandı.

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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri

Sarı-Kırmızılılar sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da oynadığı futbolla takdir topladı.

İşte mücadele sonrası sosyal medya tepkileri...

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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın PSG maçı sonrası sosyal medya tepkileri
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