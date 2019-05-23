23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başladı. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda başlayacak kutlamalarda sahne alacak isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 16:26
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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları yapılacak.

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

Sarı kırmızılı kulüp, taraftarlara kusursuz bir organizasyon hazırlamak için kolları sıvadı.

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

Galatasaray Kulübü, şampiyonluk şarkısını seslendiren Alya ile kupayı kutlayacak.

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

Sarı kırmızılı kulübün Cumartesi günü saat 19:05'te taraftarı ile Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamasında sahne alacak sürpriz isimlerden birinin Alya olduğu öğrenildi.

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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' tezahüratını Alya seslendirmiş ve başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaray camiası çok beğenmişti.

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