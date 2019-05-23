23 Mayıs 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir'i mağlup ederek 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar başladı. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda başlayacak kutlamalarda sahne alacak isim belli oldu.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 16:26
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