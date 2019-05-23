İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isim!

'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' tezahüratını Alya seslendirmiş ve başta Fatih Terim olmak üzere Galatasaray camiası çok beğenmişti.

GALATASARAY'DA ŞOK AYRILIK! BELHANDA DENİYORDU ANCAK... | TIKLAYIN

