23 Mayıs 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu amaçla iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:10
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Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Bir hafta içerisinde hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak iki kupayı da müzesine götüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Valentine Ozornwafor ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Cimbom'un sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Şener Özbayraklı ile de 4 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Birçok bölgeye transfer yapması beklenen Galatasaray'ın adı Franck Ribery, Deniz Türüç, Bruma, Douglas, Fatih Öztürk, Gökhan Akkan ve Nikola Vlasic gibi isimlerle anılıyor.

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Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Aslan, iç transferde de gaza bastı.

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