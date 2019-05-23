23 Mayıs 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da şok ayrılık! Belhanda deniyordu ancak...
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrilmiş durumda... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan ve bu amaçla iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla yollarını ayırıyor.
Giriş Tarihi: 23.05.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 15:10
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı