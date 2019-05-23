23 Mayıs 2019, Perşembe
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Okay Yokuşlu'nun menajeri resmen açıkladı! Galatasaray...
Galatasaray'da yeni sezonda büyük bir değişim yaşanacak. Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi bitiyor, Belhanda iyi teklif gelirse satılacak. Orta sahada büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, A Milli Takım'dan eski öğrencisini istediği konuşuluyordu...
Giriş Tarihi: 23.05.2019 18:04
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