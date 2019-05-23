23 Mayıs 2019, Perşembe

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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Transfer raporunu yönetime ileten teknik direktör Fatih Terim, özellikle iki ismi ısrarla kadrosunda görmek istediğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 11:53
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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

Şampiyonlar Ligi'nde hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, bu kez işi sıkı tutuyor.

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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

İmparator, başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı görüşmede isteklerini dile getirdi.

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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Terim, Feghouli'nin kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı.

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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

ÖNCELİK HENRY ONYEKURU

Yönetimden Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını talep eden Fatih Terim, Armindo Bruma ve Ryan Babel'in de kadroya katılmasını istedi.

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Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

İmparator'un bu taleplerine olumlu yanıt veren Sarı-Kırmızılı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.

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