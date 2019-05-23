Galatasaray'da transfer harekatı! İşte Fatih Terim'in ısrarla istediği iki isim

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Transfer raporunu yönetime ileten teknik direktör Fatih Terim, özellikle iki ismi ısrarla kadrosunda görmek istediğini bildirdi.