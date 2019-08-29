29 Ağustos 2019, Perşembe
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumlarını derledik. İşte Galatasaray'ın rakiplerinin son durumları...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 22:59
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