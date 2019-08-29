29 Ağustos 2019, Perşembe

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumlarını derledik. İşte Galatasaray'ın rakiplerinin son durumları...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 22:59
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!


Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!

Sarı-kırmızılı ekip, Monako'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşti.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda temsil edecek tek takım olan Galatasaray, güçlü rakiplerinin yer aldığı gruptan çıkmak için mücadele edecek.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!

Club Brugge

A Grubu'na üçüncü torbadan giren Club Brugge, Avrupa'da hızla gelişen Belçika futbolunun önemli temsilcilerinden.

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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin son durumları!

Toplam 16 takımın mücadele ettiği Belçika 1. Futbol Ligi'nde normal sezonu ve 6 takımın yer aldığı şampiyonluk turu grubunu ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katıldı.

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