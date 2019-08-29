29 Ağustos 2019, Perşembe
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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere. Cimbom uzun bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız Falcao transferinde sona geldi. İşte yılın transferinden son dakika görüntüleri ve Falcao'dan transfer açıklamaları...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 17:53
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