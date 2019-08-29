29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere. Cimbom uzun bir süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız Falcao transferinde sona geldi. İşte yılın transferinden son dakika görüntüleri ve Falcao'dan transfer açıklamaları...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 17:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 17:53
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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Galatasaray Falcao transferinde mutlu sona çok yakın.

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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Uzun süredir sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun transferinde sona gelindi.

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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'dan son dakika açıklaması geldi... Kolombiyalı golcü, "Galatasaray'a transfer olacak mısın?" sorusuna bakın ne yanıt verdi... İşte detaylar...

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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Monaco'da olan TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü.

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Falcao transferinde son dakika! İşte o görüntü...

Falcao, Keşaplı'nın "Galatasaray'a gidiyor musun?" sorusuna "Gideceğim... Gidebilirim" diyerek kısa bir yanıt verdi.

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