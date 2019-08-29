İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bu akşam Monaco'da TSİ ile 19.00'da yapılan organizasyonla belli oldu. Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile A grubunda yer aldı. Zorlu grupta mücadeleler 17 Eylül'de başlayacak. Kura sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar yüzlerce yorum paylaşırken komik diyaloglarda ortaya çıktı. İşte kura sonrası sosyal medya tepkileri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





