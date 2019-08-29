29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri bu akşam Monaco'da TSİ ile 19.00'da yapılan organizasyonla belli oldu. Temsilcimiz PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile A grubunda yer aldı. Zorlu grupta mücadeleler 17 Eylül'de başlayacak. Kura sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar yüzlerce yorum paylaşırken komik diyaloglarda ortaya çıktı. İşte kura sonrası sosyal medya tepkileri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:59
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İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Galatasaray'ın kurası sonrası sosyal medya tepkileri
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